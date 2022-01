Ranocchia e Sensi decisivi! L’Inter fatica ma vede i quarti di finale di Coppa Italia, Empoli ko ai supplementari

SportFair

Serata impegnativa per l’Inter di Inzaghi, impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Il match è iniziato subito male, con i nerazzurri che hanno perso subito Correa, uscito in lacrime dal campo, a causa di un infortunio dopo un contrasto con Romagnoli.

Al posto dell’argentino è entrato subito Sanchez, che ha dimostrato di poter essere decisivo e fondamentale per la squadra, segnando il gol del vantaggio al 13′. La gioia nerazzurra non è durata troppo: un gol di Bajrami al 61′ ed un’autorete di Radu al 76′ ha mandato l’Inter sotto per 1-2.

Quando ormai ogni speranza sembrava svanita, ci ha pensato Ranocchia a rimettere in gioco l’Inter, segnando la rete del 2-2 al 91′ e portando la sua squadra ai supplementari ed è stato Sensi, poi, a prendere in mano la situazione, segnando la rete della vittoria.

L’Inter, dunque, vince 3-2, batte l’Empoli e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente tra Roma e Lecce.