Insigne-Toronto, ormai è fatta! Lorenzo ha anche parlato col ct Mancini, nei prossimi giorni la firma

Da giorni ormai non si fa altro che parlare di Lorenzo Insigne e del suo imminente addio al Napoli. Il calciatore azzurro, in assenza del rinnovo di contratto si sta guardando intorno e sembra aver scelto di volare oltreoceano per proseguire la sua carriera in Canada, al Toronto FC. I canadesi hanno offerto ad Insigne un contratto di 5 anni, con un ingaggio netto di oltre 11 milioni di euro a stagione, esclusi i benefit, come casa, auto e voli privati, scuola privata per i figli e insegnante d’inglese. Sembra che ormai l’affare sia chiuso: alcuni rappresentati del Toronto arriveranno in Italia nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli e firmare il contratto, che entrerà in vigore da giugno in modo tale che Insigne possa terminare la sua stagione col Napoli, la cui offerta, ritenuta troppo bassa dal calciatore, resta quella di 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, fino al 2025.

Insigne sembra ormai deciso, tanto che, come riportato dalla Gazzetta del Sud, avrebbe già parlato con Luciano Spalletti prima, spiegandogli di essere pronto per la seconda metà di stagione, nella quale vuole far bene, portando il Napoli il più in alto possibile, e col ct azzurro Roberto Mancini, per motivargli la sua scelta e mostrandogli tutta la sua determinazione di restare in Nazionale. Il ct avrebbe spiegato ad Insigne che tutto dimenderà dal rendimento in campo.