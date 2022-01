Insigne al Toronto grazie a… Transfermarkt: “ho visto che andava a scadenza”

SportFair

Nuovi particolari sul trasferimento di Lorenzo Insigne. Il Toronto si è assicurato le prestazioni del calciatore italiano, si tratta di un colpo di altissimo livello dal punto di vista tecnico. Il calciatore sarà in grado di fare la differenza, è ancora uno dei calciatori più forte in circolazione ed è reduce da un Europeo entusiasmante con la maglia dell’Italia. Anche per il Napoli è stato un vero punto di riferimento. Completerà la stagione in Serie A e cambierà maglia da giugno. Insigne ha già firmato un contratto di 5 anni a 11,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus.

Nel frattempo è emerso un retroscena curioso: Tranfermarkt è stato uno strumento fondamentale per la fumata bianca. Lo ha confermato direttamente Bill Manning, presidente del collettivo canadese: “la scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista”, riporta sasktoday.ca.