Ahi Milan! Kessie infortunato lascia il campo in lacrime: eliminata dalla Coppa d’Africa la Costa d’Avorio

Pessime notizie per il Milan dalla Coppa d’Africa. Kessie è stato costretto a lasciare il campo al 30′ per un infortunio. Il calciatore rossonero ha abbandonato il campo in lacrime e la sua squadra, la Costa d’Avorio è stata eliminata dalla competizione.

A comunicare le condizioni di Kessie dopo l’infortunio è stato proprio il club milanese: “lo staff medico del Milan si è già messo in contatto con quello della nazionale della Costa d’Avorio. Il giocatore ha riportato un trauma costale da valutare al suo rientro a Milano con esami strumentali specifici”.