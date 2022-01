L’infortunio di Chiesa è preoccupante: Juventus e Nazionale in ansia, le prime indiscrezioni sullo stop

SportFair

Festa a metà per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto contro la Roma, ma preoccupano le condizioni di Federico Chiesa. Partita con continui ribaltoni all’Olimpico nella 21esima giornata del campionato di Serie A, la sfida si è conclusa con un incredibile 3-4. Vantaggio della Roma con Abraham, poi il pareggio di Dybala. La squadra di Mourinho scappa con Mkhitaryan e Pellegrini su calcio di punizione. La reazione della Juventus è da grande squadra, i bianconeri ribaltano tutto con Locatelli, Kulusevski e De Sciglio. Nel finale Szczesny ipnotizza Pellegrini dal dischetto.

Momenti di apprensione per le condizioni di Federico Chiesa, è sempre più ansia per Juventus e Nazionale. Le prime indiscrezioni non sono positive, il calciatore ex Fiorentina è uscito dal campo in lacrime. L’esito degli esami è atteso nella giornata di lunedì, ma le sensazioni non sono positive. Si sospetta uno stop lungo per una distorsione al ginocchio sinistro, la peggiore delle ipotesi sarebbe l’interessamento del legamento crociato. Il rischio per la Juventus è quello di perdere Chiesa per la seconda parte di stagione e per la Nazionale per gli spareggi Mondiali.