L’infortunio di Chiesa, dramma Juventus e Nazionale: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Arrivano pessime notizie per la Juventus e la Nazionale italiana. La Juventus non può sorridere dopo la vittoria in campionato contro la Roma, si è registrato il gravissimo infortunio di Federico Chiesa. Stagione finita per il calciatore a causa della lesione del legamento crociato anteriore.

“Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, si legge sul sito ufficiale della Juventus.