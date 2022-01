Paura per Berrettini, si gira la caviglia! Necessario l’intervento del medico [VIDEO]

È in corso a Melbourne la spettacolare e tiratissima sfida tra Berrettini ed Alcaraz valida per i 16esimi di finale degli Australian Open.

Dopo 4 splendido set, combattutissimo, nei quali sia l’azzurro che il rivale spagnolo hanno dimostrato tutto il loro talento, gli italiani hanno vissuto momenti di preoccupazione ed ansia. All’inizio del quinto set, infatti, Berrettini è caduto a terra facendosi male alla caviglia. L’azzurro ha chiesto quindi l’intervento del medico, che dopo un check ha rassicurato Berrettini, tornato in campo per la fine della battaglia con Alcaraz.

Applausi per lo spagnolo che ha recuperato la racchetta del suo avversario per consegnargliela.

Matteo Berrettini rolls on his ankle, and Carlos Alcaraz comes to check on him. #AusOpen pic.twitter.com/nJDfyEve6A

— Andrew Jones (@TWDTV1) January 21, 2022