Terribile incidente stradale, è morto il difensore Ahmet Calik: cade in una scarpata, aveva 27 anni [VIDEO]

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Ahmet Calik, difensore del Konyaspor che ha perso la vita in un terribile incidente stradale, aveva 27 anni. L’auto del calciatore è caduta in una scarpata dopo aver sfondato il guardrail della strada Ankara-Nigde a Golbas Hacilar. La vettura si è completamente distrutta, come dimostrano le prime immagini pubblicate dopo il terribile incidente. Le cause sono ancora sconosciute, la vettura si è ribaltata più volte e, al momento dell’impatto, il calciatore era solo nella sua automobile.

L’episodio si è verificato alle 11 di martedì 11 gennaio. Sull’incidente è stata avviata un’indagine per accertare le cause dello scontro e fare luce sulla dinamica. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, sotto shock il Konyaspor: “siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalık, che ha conquistato l’amore dei nostri nostri tifosi dal primo giorno in cui è venuto al nostro Konyaspor. Condoglianze a tutti noi, in particolare alla famiglia del nostro calciatore Ahmet Çalık”.

Ahmet Calik è stato un difensore turco, considerato uno dei migliori talenti proprio del campionato turco. Nato ad Ankara, è cresciuto nelle giovanili del Gençlerbirliği, poi l’esordio in prima squadra e si dimostra subito un grande protagonista. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Galatasaray, nel 2020 il passaggio al Konyaspor. Alcune presenze anche con la Nazionale turca, dall’Under 16 alla prima squadra.