Ancora problemi per Graziano Rossi, incidente in auto: il papà di Valentino ha urtato un uomo

Le ultime settimane non sono state sicuramente facili per Graziano Rossi, papà di Valentino Rossi. Prima di Natale il ricovero in ospedale per problemi di salute, adesso è stato coinvolto in un incidente. Secondo quanto riporta ‘Il Resto del Carlino’ l’episodio si sarebbe verificato sulla panoramica San Bartolo a Pesaro.

Graziano era in auto e ha urtato a bassa velocità un pedone di circa 50 anni. Il papà di Valentino stava scendendo verso Pesaro e ha colpito l’uomo che stava facendo una passeggiata camminando sulla banchina. L’urto ha gettato a terra l’uomo, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha portato il pedone in codice giallo all’ospedale, dove è stato giudicato guaribile in 5 giorni. Graziano è stato sottoposto, come da protocollo, all’esame dell’alcool test risultando in regola.