Che spavento per Bernal! Brutto incidente in allenamento in Colombia: ha tamponato un autobus fermo

Momenti di apprensione per Egan Bernal, ciclista 25enne vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia. Il colombiano è stato coinvolto in un incidente mentre si allenava per le strade di Gachancipà: secondo le prime ricostruzioni, Bernal avrebbe tamponato un autobus parcheggiato sulla strada.

A confermare la notizia è stato Germàn Bernal, padre del corridore, comunicando che si sta recando sul luogo per capire la dinamica dell’incidente e le condizioni del figlio.

Secondo le prime informazioni, Egan non ha riportato gravi ferite ma è stato trasportato nella Clinica La Sabana per degli accertamenti e per le cure.