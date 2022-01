Incidente Bernal, lo sfogo di Pidcock: “gli allenamenti sulla bici da cronometro sono sempre più pericolosi”

SportFair

Il mondo del ciclismo segue con apprensione la vicenda Bernal. Il ciclista colombiano è stato protagonista di un brutto incidente pochi giorni fa, mentre si allenava sulla sua bici: terribile è stato lo schianto, ad alta velocità, contro un autobus parcheggiato.

Il colombiano migliora giorno dopo giorno e dovrebbe presto uscire dalla terapia intensiva. Ha comunicato al telefono col suo manager e sembra avere tanta voglia di tornare in sella alla sua bici.

Dell’incidente di Bernal ha parlato Tom Pidcock ,compagno di squadra del colombiano nella Ineos: il britannico ritiene che i ciclisti sono esposti a troppi rischi e pericoli, soprattutto quando devono allenarsi per le cronometro: “le posizioni stanno diventando più estreme e passiamo molto tempo ad adattarci ad esse. Non vedi necessariamente dove stai andando. Ovviamente ora è molto più pericoloso allenarsi su una bici da cronometro. Non credo che dobbiamo smettere di fare progressi, ma dobbiamo pensare a come allenarci in sicurezza e cercare di evitare questi incidenti“, ha affermato a BBC Sport.

“Io sono caduto su una bici da cronometro, Ben Turner è caduto anche su una bici da cronometro. Ora è stato Egan a cadere per aver guidato in una posizione estrema. Penso che queste siano le cause di questi ultimi incidenti“, ha concluso Pidcock.