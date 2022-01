Il Toronto annuncia così Insigne: “tir a gir, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”

SportFair

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Lorenzo Insigne è un nuovo calciatore del Toronto. E’ finita l’esperienza al Napoli e in Italia di uno dei calciatori italiani più forti, è stato grande protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana, in particolar modo ha trascinato gli azzurri alla vittoria dell’Europeo. Si tratta di un calciatore con grandissime qualità dal punto di vista tecnico, è in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. E’ stato un idolo per i tifosi napoletani, adesso la storia d’amore si è conclusa.

Insigne ha accettato il corteggiamento del Toronto, l’intesa è stata raggiunta a partire dal mese di giugno. Sul piatto è stata messa una cifra veramente importante: un quinquennale da 11,5 milioni di euro più 4.5 milioni di euro di bonus. Il Napoli non è stato mai vicino al rinnovo con Insigne, il presidente De Laurentiis aveva proposto una cifra di 3,5 milioni di euro, l’inserimento del Toronto ha sbaragliato la concorrenza.

L’annuncio dell’accordo è arrivato nella notte, con un tweet particolare: “Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato 𝘵𝘪𝘳 𝘢 𝘨𝘪𝘳”, si legge sul profilo Twitter del Toronto. Pubblicato anche una parte del video del gol di Insigne contro il Belgio all’Europeo.