Il tabellone di Coppa Italia, tutte le squadre qualificate ai quarti e gli accoppiamenti

Si sono concluse tutte le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia, la competizione inizia a regalare spettacolo ed entra sempre più nella fase importante. Nelle prime partite successo dell’Atalanta contro il Venezia, 2-0 il risultato grazie ai gol di Muriel e Maehle. Grandissima prestazione della Fiorentina sul campo del Napoli, la squadra di Italiano ha vinto con il risultato di 2-5 dopo i tempi supplementari. I gol degli ospiti sono stati realizzati da Vlahovic, Biraghi, Venuti, Piatek e Maleh, per il Napoli inutili le marcature di Mertens e Petagna. Qualificazione con il brivido per il Milan, successo dopo i tempi supplementari contro il Genoa, i gol per i rossoneri sono stati siglati da Giroud, Leao e Saelemaekers.

Immobile ai tempi supplementari ha permesso alla Lazio di avere la meglio dell’Udinese. Tutto facile per la Juventus che ha dominato cotro la Sampdoria (4-1) con i gol di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata. Qualificazione per il Sassuolo contro il Cagliari. Trema l’Inter, ma prosegue il suo percorso in Coppa Italia: i nerazzurri hanno battuto l’Empoli ai tempi supplementari 3-2. Nell’ultima partita successo in rimonta della Roma contro il Lecce con i gol di Kumbulla, Abraham e Shomurodov.

Il tabellone di Coppa Italia

12 gennaio 17.30 Atalanta-Venezia 2-0

13 gennaio 18:00 Napoli-Fiorentina 2-5 d.t.s.

13 gennaio 21.00 Milan-Genoa 3-1 d.t.s.

18 gennaio 17.30 Lazio-Udinese 1-0 d.t.s.

18 gennaio 21.00 Juventus-Sampdoria 4-1

19 gennaio 17.30 Sassuolo-Cagliari – 1-0

19 gennaio 21.00 Inter-Empoli – 3-2 d.t.s

20 gennaio 21.00 Roma-Lecce 3-1

