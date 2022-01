Il SuperG femminile parla italiano! Federica Brignone immensa: splendida vittoria a Zauchensee

SportFair

Italia bella, bellissima, nel supergigante femminile di Coppa del mondo riuscendo a cogliere ben 4 vittorie su 5 in questa stagione. Leggendaria Federica Brignone capace di cogliere ad Altenmarcht/Zauchensee con una prova pazzesca, confermando i pronostici della vigilia che la vedevano in grandissima forma. La carabiniera valdostana fa sentire il suo ruggito la dove già nel 2020 aveva trionfato in super combinata, ipotecando il successo proprio nella manche di superG. Un ritorno alla vittoria a quasi un mese dall’ultima volta a St.Moritz, che le permette di staccare di due lunghezze – 18 a 16 -, il mito Deborah Compagnoni in cima alla classifica di vittorie all time sul massimo circuito, sfiorando pure il pettorale rosso che rimane, per una manciata di punti, sulle spalle di Sofia Goggia.

Brignone si è assicurata il primo posto, fissando il cronometro sul tempo di 1’10”84, grazie ad una prova super soprattutto nelle parti più tecniche, battendo per soli 4 centesimi una velocissima Corinne Suter. L’elvetica, perfetta soprattutto nell’ultimo tratto di gara più scorrevole, si è messa a sua volta alle spalle la padrona di casa Ariane Raedler, in netta crescita in questa parte di stagione, terza a 17 centesimi dalla 31enne di La Salle.

E’ grande Italia anche fuori dal podio con una splendida Marta Bassino al quarto posto. La piemontese di Borgo San Dalmazzo (Cn), appartenente al Centro Sportivo Esercito, nonostante non abbia disputato né prove né discesa, è riuscita ad ottenere il suo miglior risultato stagionale nella disciplina in Coppa del mondo, terminando a 43 centesimi da Brignone, davanti alla francese Tessa Worley. Spazio in top ten anche per Elena Curtoni, ottava al traguardo con un ritardo di 59 centesimi, riuscendo anche a tenersi dietro la ticinese Lara Gut-Behrami, tra le favorite alla vigilia. Diciannovesima posizione per Sofia Goggia, fortemente condizionata dalla tremenda botta subita nella caduta in discesa nel giorno precedente. Entrano in zona punti anche Francesca Marsaglia ventisettesima e Nadia Delago trentesima. Trentatreesima posizione per Karoline Pichler e trentanovesima Roberta Melesi. Out Nicol Delago.

Classifica di specialità che parla italiano con Sofia Goggia al comando con 332 punti, seguita da Brignone a 327 ed Elena Curtoni a 248 punti. Tutto invariato anche nella generale dove l’assente Shiffrin rimane in testa a 966 punti davanti a Petra Vhlova – 18esima oggi – a 929 seguita da Goggia a 669.

Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo femminile sabato 22 e domenica 23 sulle nevi italiane di Cortina d’Ampezzo.