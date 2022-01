Il sindaco di Firenze contro Vlahovic: “ha violato l’isolamento? Che delusione”, la posizione dell’Asl Toscana e nuove reazioni

SportFair

Effetto Vlahovic in casa Juventus. I tifosi bianconeri sono al settimo cielo per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, il serbo si è dimostrato il miglior attaccante del campionato di Serie A e sarà un punto di riferimento anche in Champions League. Il tecnico Allegri dovrà tirare fuori il meglio dal bomber ex Fiorentina, in grado di garantire gol a grappoli e trascinare la squadra almeno al quarto posto della classifica. Nel frattempo continuano ad arrivare reazioni dopo le voci della possibile violazione del protocollo da parte di Vlahovic. Come riportato da alcuni giornali rischierebbe anche una denuncia penale. Il club viola non aveva comunicato il nome dell’attaccante tra i positivi, ma si è limitato a confermare l’esito positivo al tampone di due membri della squadra. Gli unici due indisponibili per la trasferta di Cagliari sono stati Saponara e Vlahovic. I calciatori hanno effettuato il tampone sabato 22 e nella giornata stessa è arrivato l’esito della positività.

Come abbiamo spiegato ieri, il protocollo prevede per i vaccinati con terza dose (proprio questo il caso) l’isolamento per 7 giorni e la possibilità anche di viaggiare presentando la negatività ad un tampone rapido. Ieri, 28 gennaio, sono realmente passati i 7 giorni e con l’esito negativo di un tampone Vlahovic sarebbe potuto partire per Torino. La situazione verrà chiarita meglio nelle prossime ore, Vlahovic potrebbe essersi comportamento secondo le regole previste dal protocollo, nonostante le voci di violazione dell’isolamento.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana, Francesco Torselli, ha presentato un’interrogazione: “se ci sono delle regole queste non valgono solo per i lavoratori, gli studenti o i genitori dei bimbi che impazziscono tra normative, circolari e protocolli, ma anche per il signor Dusan Vlahovic”.

Questa è la posizione della Asl Toscana, è quanto riferito alla Tgr Toscana da Giorgio Garofalo, dirigente igiene pubblica Ausl Toscana centro: “la questione sta generando tanto scalpore mediatico però noi come Azienda sanitaria siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare, il vaccinato con tre dosi fra il tampone positivo e la negatività deve attendere sette giorni. Se abbandona l’isolamento questa è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale per cui la nostra azione è obbligatoria. Questo è quanto, quindi noi siamo molto tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto quanto è necessario”.

Durissimo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella: “se confermata, la notizia che Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione”.