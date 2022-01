Il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem svela il futuro di Hamilton: la decisione del pilota Mercedes

SportFair

E’ in corso la Dakar 2022 e non poteva mancare Mohammed Ben Sulayem. Il neo presidente della Fia è proiettato anche alla prossima stagione di Formula 1. L’ultimo campionato è stato scoppiettante e ha visto il bellissimo duello tra Hamilton e Verstappen che si è concluso con il successo del pilota olandese.

Mohammed Ben Sulayem ha iniziato a parlare dei possibili cambiamenti in Formula 1: “sono stato eletto solo due settimane fa e sto ancora studiando quello che è successo. La F1 è uno sport dinamico e noi dobbiamo esserlo altrettanto. Attivi più che reattivi, le regole devono essere adattate. Quello dei regolamenti non è il libro di Dio, può essere migliorato”.

Negli ultimi giorni aveva bacchettato Hamilton per non essersi presentato alla premiazione della FIA: “gli ho solo mandato un messaggio, non credo sia ancora pronto al 100% a parlare di quello che è successo, capisco la sua posizione. Non si tratta di punire un pilota o un team, ma di fare rispettare le regole, ma non voglio prendere una decisione senza avere studiato approfonditamente i fatti”.

Sul futuro del britannico: “avete sentito Lewis dire che vuole ritirarsi? No. Io sono fiducioso, molto fiducioso, sul fatto che ci sarà, è una parte fondamentale del nostro sport”.