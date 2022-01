Il premier australiano sul caso Djokovic: “fornisca le prove. Se insufficienti, tornerà a casa con il primo aereo”

SportFair

L’argomento del giorno riguarda sicuramente l’esenzione dal vaccino concessa a Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open. Il tennista serbo ha ricevuto un’esenzione medica per volare in direzione Australia, la decisione ha suscitato tantissime reazioni nel Paese, il primo ministro ha minacciato di far rientrare il numero uno al mondo “con il primo aereo” se tale esenzione non fosse giustificata.

“Stiamo aspettando spiegazioni e che ci fornisca prove a sostegno” di questa deroga, ha spiegato il premier Scott Morrison in una conferenza stampa. “Se queste prove sono insufficienti, allora non sarà trattato in modo diverso da nessun altro e tornerà a casa con il primo aereo. Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic” ha concluso.