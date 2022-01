Il Napoli parte per Torino, nessun provvedimento dall’Asl: si gioca la partita contro la Juventus

SportFair

Si torna in campo la 20esima giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande spettacolo dopo la pausa per le vacanze natalizie. Una partita che promette tante emozioni è quella tra Juventus e Napoli, si tratta di un match importante per le zone alte della classifica. Gli azzurri sono un po’ in difficoltà, al contrario i bianconeri in grande ripresa.

La gara sarà comunque condizionata dalla positività al Covid-19 di alcuni calciatori che non potranno prendere parte al match. Il Napoli partirà nel pomeriggio alla volta di Torino, non è arrivato alcun provvedimento da parte dell’Asl. L’ultimo giro di tamponi in casa azzurra ha fatto emergere la positività del portiere Meret. La partita si giocherà regolarmente. Nel Napoli out: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret, positivo anche Spalletti. Nella Juventus Chiellini, Pinsoglio e Arthur.