Il Napoli dilaga contro la Salernitana e mette pressione al Milan: Insigne in gol, raggiunge Maradona

Tutto facile (o quasi) per il Napoli nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. La squadra di Luciano Spalletti ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. La compagine di Colontuano ha confermato tutte le difficoltà, ma le ultime settimane sono state nettamente condizionate dalle indisponibilità a causa delle positività al Covid. Il Napoli si affida a Mertens come prima punta, gli ospiti rispondono con Bonazzoli. La gara si sblocca dopo appena 17 minuti con un gol messo a segno da Juan Jesus, il difensore continua a confermarsi affidabile.

La reazione ospite si registra proprio con Bonazzoli, l’ex Sampdoria firma l’1-1. La risposta del Napoli non si fa attendere, nei secondi finali del primo tempo è Mertens a siglare il 2-1. Nella ripresa i padroni di casa dilagano con Rrahmani e Insigne ancora su calcio di rigore. Finisce 4-1, il Napoli a quota 49 punti in classifica e sorpassa momentaneamente il Milan. Insigne ha raggiunto Maradona al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time con la casacca azzurra a quota 115 gol.

Nelle altre partite continua l’ottimo momento del Torino, la classifica della squadra di Juric è sempre più interessante, nonostante la beffa nel finale: la partita contro il Sassuolo si è conclusa 1-1, vantaggio di Sanabria dopo 16 minuti, nel finale il pareggio di Raspadori. Scontro salvezza tra Spezia e Sampdoria, un gol di Verde al 69′ decide il match.