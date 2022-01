Il Covid torna a seminare odio, Leo Messi positivo: piovono insulti al dj ‘untore’

SportFair

La nuova ondata di contagi di Covid-19 ha seminato nuovamente odio in tutto il mondo: si è sempre a caccia del colpevole e dell’untore, oltre che del non vaccinato da crocifiggere. Nelle ultime ore sta facendo discutere quanto accaduto ad un dj argentino, incolpato di aver contagiato Leo Messi.

Il calciatore del PSG, è ormai noto, è risultato positivo al Covid e i suoi fan sono subito andati a caccia del ‘colpevole’. Come riportato da Le Parisien, Fernando Palacio, dj argentino, è accusato dal tifosi della Pulce di averlo contagiato. Il ragazzo è stato accusato perchè nei giorni precedenti all’incontro con Messi avrebbe partecipato ad una festa dalla quale sono stati individuati poi diversi contagi da Covid. Tantissimi i commenti di insulti sul suo profilo social: Palacio è stato quindi ‘costretto’ a pubblicare un test negativo per dimostrare di non aver contagiato Messi.

Un gesto chiarificatore sicuramente, ma che il dj argentino non era ritenuto a fare, perchè anche se fosse stato lui ad aver contagiato Messi, ovviamente, non avrebbe avuto alcuna colpa e non sarebbe stato da massacrare ed insultare. Il Covid sta girando, sta contagiando tantissime persone e basta davvero poco per essere contagiati, ma soprattutto, nella foto pubblicata dal dj sui social, non sembra affatto che Messi fosse contrariato ad abbracciarlo e a scattarsi una foto con lui, senza mascherine. Messi, come tantissimi altri, ha trascorso delle vacanze serene, all’insegna del divertimento e, evidentemente, non è stai poi troppo attento ad evitare il virus: dunque, se i fan se la vogliono proprio prendere con qualcuno, dovrebbero prendersa con il loro idolo stesso.

Per noi, ovviamente, nemmeno Messi è colpevole del contagio: stiamo vivendo una pandemia ormai da più di 2 anni e andare a caccia dell’untore è davvero da stupidi.