Il Covid ferma anche Valentino Rossi! Il Dottore salta la 12 ore del Golfo

Il 2022 da pilota a quattro ruote inizia male per Valentino Rossi. Il Dottore, che a novembre ha detto addio alla MotoGP, si è subito messo a lavoro per la sua nuova vita sulle quattro ruote ed in particolar modo per il primo appuntamento del 2022, la 12 Ore del Golfo, corsa anche lo scorso anno. Il Dottore avrebbe dovuto gareggiare, come nella scorsa edizione, in squadra con il fratello Luca Marini e con l’amico “Uccio” Salucci, ma l’appuntamento del weekend salta! Il 9 volte campione del mondo è stato, infatti, a contatto con un positivo al Covid-19 e, dunque, e stato messo in quarantena. Per questo motivo non potrà gareggiare ad Abu Dhabi con la sua Ferrari 488 GT3 #46 del Kessel Racing. Il suo posto sarà preso da David Fumanelli.