Il calcio piange Francisco Gento, leggenda del Real Madrid: l’unico ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni

Un lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Francisco Gento, leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo. Aveva 88 anni. La conferma è arrivata direttamente dai Blancos con un messaggio sui social e sul sito ufficiale del club. Era presidente onorario del Real Madrid e l’unico nella storia ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni, tutte le con la stessa maglia che ha indossato dal 1953 al 1971. “La figura di Paco Gento rappresenta fedelmente tutti i valori del Real Madrid, ed è stata e continuerà ad essere un punto di riferimento per il madridismo e per il mondo dello sport. I madridisti e tutti gli appassionati di calcio lo ricorderanno sempre come uno dei loro grandi miti”, si legge sul sito del club.

Chi era Francisco Gento

Francisco Gento López, detto Paco è stato un ex calciatore spagnolo. Occupa il trentesimo posto nella speciale classifica dei migliori calciatori del ventesimo secolo stilata da IFFHS. E’ stato considerato uno dei calciatori spagnoli più forti di sempre. Era un calciatore di piede mancino che giocava nel ruolo di ala, il suo punto di forza era la grande velocità, in più è stato grande protagonista con assist e gol. La carriera è iniziata al Racing Santander, poi ha sposato il progetto del Real Madrid ed è diventato un vero punto di riferimento. Nella nazionale spagnola ha giocato 43 partite segnando 5 reti.