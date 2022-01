Hugo Maradona è morto di Covid? Lo sfogo della moglie: “basta bugie!”

“Mio marito Hugo non è morto perché aveva contratto il coronavirus o per una malattia cardiaca, visto che non ne soffriva. Purtroppo una brutta bronchite, degenerata in un secondo momento, se l’è portato via senza scampo. Chiedo di rispettare il mio dolore e quello dei familiari evitando di diffondere voci che non corrispondono alla realtà e che in Argentina ultimamente continuano a circolare”, ha affermato.