Helmut Marko non risparmia Bottas: “nei sorpassi è un perdente”

La stagione 2022 di Formula 1 si avvicina sempre più. Ancora non è stata confermata la presenta di Lewis Hamilton, rimasto troppo deluso dal finale del campionato 2021, ma ad intrattenere il pubblico ci pensa Helmut Marko, con le sue dichiarazioni.

Il Consigliere della Red Bull ha parlato di recente di Valtteri Bottas, ex compagno di squadra di Hamilton e lo ha fatto ai microfoni di AutoRevue. Marko ha commentato in particolar modo le abilità nei sorpassi: “questa è la grande differenza tra Perez e Bottas che è un perdente quando si tratta di sorpassi. È super veloce, ma non è in grado di farsi largo quando si ritrova nel traffico. Se parti nono o undicesimo, tutte le qualità che lui ha in gara senza dubbio non lo aiuteranno in alcuni GP ha guidato allo stesso livello di Verstappen, ma in determinati contesti si spegne. Per noi è chiaro che attualmente non esista alcun pilota che possa tenere testa a Verstappen in qualifica, ma hai anche bisogno di qualcuno che non ceda alla pressione, e questo è successo con Perez”, ha affermato.