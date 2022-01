Haaland svela ai tifosi la prossima destinazione: il norvegese giocherà in un altro campionato

SportFair

Erling Haaland è uno dei migliori calciatori in circolazione. E’ un classe 2000 con evidenti margini di miglioramento, è già pronto per indossare una maglia più importante di quella del Borussia Dortmund. Si tratta di un attaccante completo, è fortissimo fisicamente ma è anche veloce e dal punto di vista realizzativo la sua media è altissima. Il norvegese concluderà la stagione al Borussia Dortmund, nel prossimo mercato estivo si concretizzerà la cessione.

La prossima destinazione è stata svelata proprio dal calciatore. L’attaccante del Dortmund si è lasciato andare sul suo futuro, Haaland ha fatto una confidenza ai tifosi: “giocherò qui, in Spagna”, riporta As. La prossima destinazione del norvegese dovrebbe essere il Real Madrid. I Blancos sono in contatto con il classe 2000 già da diverso tempo, gli ultimi incontri hanno avuto esito positivo. Gli spagnoli hanno deciso di rompere gli indugi e sono pronti a versare una cifra importante per uno dei calciatori più forti in circolazione.