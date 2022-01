Haaland, l’incontro con i tifosi è da ridere: l’attaccante del Borussia firma autografi con una… carota in bocca [VIDEO]

SportFair

Erling Haaland è un giovane giocatore talentuoso e di successo. Attaccante norvegese, nato in Inghilterra, e giocatore del Borussia Dortmund, è apprezzatissimo dai tifosi, grandi e piccini. Sono sempre in tanti, dunque, coloro che cercano di incontrarlo per un selfie o per un autografo e lui non si tira mai indietro, nemmeno quando è nel bel mezzo di uno spuntino. Circola sui social, infatti, un video tutto da ridere che immortala Haaland mentre si ferma con la sua auto per firmare autografi ai suoi fan.

Fin qui nulla di strano, ma c’è un dettaglio che non passa inosservato. Haaland era intento a fare uno spuntino, con una carota, e ha dovuto dunque provvedere a liberarsi le mani per firmare gli autografi, come? Facile, Haaland ha tenuto la sua carota in bocca mentre firmava autografi, per poi morderne un pezzo prima di tenerla nuovamente ferma tra i denti per firmarne un altro. Cosa non si fa per accontentare i tifosi.