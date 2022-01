Guarin firma per il… Club de Caballeros (non è la sua nuova squadra): il Guaro presenta il suo lussuoso locale

SportFair

Le sue qualità da calciatore non sono state mai in discussione, nel campionato di Serie A si è messo in mostra come un centrocampista completo in grado di fare la differenza in qualsiasi partita: stiamo parlando di Fredy Alejandro Guarín Vásquez, semplicemente Fredy Guarin. E’ reduce dall’esperienza con la maglia dei Millonarios ed è attualmente svincolato. E’ in attesa di una chiamata, nel frattempo ha deciso di cambiare vita con l’apertura di una nuova attività. Il Guaro (questo il suo soprannome) ha deciso sul futuro e ha annunciato la svolta sui profili social, con la stessa frase utilizzata al momento della firma proprio con i Millonarios: “un giorno ci ho pensato, un giorno l’ho sognato, un giorno l’ho realizzato”.

La storia di Guarin e la nuova vita

Fredy Guarin è un centrocampista colombiano, attualmente svincolato. Si tratta di un calciatore di passo, dotato di un ottimo tiro dalla distanza e forte fisicamente, nel corso della carriera è migliorato molto anche dal punto di vista tecnico. Può giocare da mezzala a centrocampo e può ricoprire altri ruoli anche in zona più avanzata del campo. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Huila, poi l’esordio in prima squadra. Nei primi anni della carriera ha cambiato diverse maglie: Envigado, una piccola esperienza al Boca Juniors e il Saint-Étienne. La prima vera grande esperienza è stata però con il Porto, si è messo in mostra come un calciatore completo ed in grado di essere un valore aggiunto anche dal punto di vista realizzativo. L’esperienza in Italia è stata nel complesso positiva, ha indossato la maglia dell’Inter per un totale di 114 presenze e 15 gol. Poi lo Shangai, il Vasco da Gama e infine il Millonarios. Protagonista anche con la Nazionale della Colombia, dall’Under 17 alla prima squadra.

Adesso ha deciso di cambiare vita. Guarin ha lanciato la sua nuova attività, il Club de Caballeros, un lussuoso barbiere, locale, bar e ristorante che si trova nella zona del Parque Lleras, nel quartiere El Poblado, a Medellín.