Guardiola chiama, Dybala risponde: il Manchester City prepara l’affondo, l’offerta che ha spiazzato la Juve

Ultimi giorni di calciomercato caldissimi per la Juventus. I bianconeri hanno deciso di irrompere sul mercato con l’acquisto di Dusan Vlahovic. La Vecchia Signora si è assicurata le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A, si tratta di un calciatore in grado di spostare gli equilibri nel campionato italiano e in Champions League. Il serbo è pronto a firmare un contratto di 5 anni a 7 milioni di euro, alla Fiorentina 68 milioni di euro più 7 di bonus. La Juventus valuta anche l’innesto di un centrocampista, il nome è quello di Nandez del Cagliari. Si tratta di un calciatore con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti presenti in rosa, nell’affare potrebbero rientrare delle contropartite nonostante le smentite di Giulini.

In uscita si valutano le offerte per Bentancur e Arthur, il primo nel mirino dell’Aston Villa, il secondo dell’Arsenal. Si tratta comunque di due operazioni difficili da concludere nel rush finale del mercato. Una situazione caldissima è ancora quella che riguarda Paulo Dybala, in scadenza di contratto. Sembrava fatta per il rinnovo, poi si sono registrati momenti di tensione tra il calciatore e la dirigenza: la Juventus non ha intenzione di superare i 7 milioni di euro, la stessa cifra garantita a Vlahovic. L’argentino è ancora indeciso e valuta l’offerta dell’Inter. Ma soprattutto del Manchester City su richiesta di Guardiola. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro a stagione per convincere la Joya.