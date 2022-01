Modolo, che botta! La gomitata di Dzeko fa discutere: il VAR? Il regolamento parla chiaro [VIDEO]

SportFair

L’Inter ha vinto una sofferta partita contro il Venezia, valida per l’anticipo della 22ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Barella e Dzeko, ma quanto accaduto poco prima del pareggio della squadra di Inzaghi sta facendo discutere.

Sui social subito in tantissimi si sono scagliati contro le scelte arbitrali, per la gomitata di Dzeko a Modolo, a seguito della quale il gioco non è stato fermato e non è intervenuto il VAR.

In molti pensano che il gol dei nerazzurri sarebbe stato annullato se l’arbitro avesse consultato il VAR per il fallo del bosniaco, ma il regolamento parla chiaro: il VAR non poteva intervenire.

L’arbitro può consultare la revisione solo negli episodi che riguardano l’azione che porta al gol: nel caso di oggi, la gomitata di Dzeko non è avvenuta dell’azione che ha portato al gol i nerazzurri poichè il Venezia torna in possesso del pallone per due volte dopo il fallo.