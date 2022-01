Ginter… all’Inter, ecKolo Muani al Milan: il destino è nel cognome, i colpi di calciomercato a parametro zero

SportFair

Ginter… all’Inter, ecKolo Muani al Milan. Non è un gioco di parole, ma si tratta di due possibili colpi di calciomercato per la prossima stagione. La pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi economici delle squadre di calcio, la crisi ha toccato inevitabilmente anche i club italiani. La strategia sul calciomercato è ormai chiara, quella di individuare calciatori a parametro zero in grado di essere già pronti per il campionato di Serie A. Inter e Milan hanno deciso di anticipare i tempi e sono pronti a pizzare due colpi per la prossima stagione senza pagare il cartellino. Dopo Onana, l’Inter ha presentato un’offerta interessante per Matthias Ginter, il difensore ha comunicato che non rinnoverà il contratto con il Borussia Moenchengladbach, Marotta ha già messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Movimento in attacco per il Milan che è molto vicino a Randal Kolo Muani, l’intenzione del club rossonero è quello di provare ad anticipare l’arrivo già a gennaio, ma con ogni probabilità sarà rossonero da giugno.

Ginter e Kolo Muani

Matthias Lukas Ginter è un calciatore tedesco, difensore del Borussia Mönchengladbach, con la Nazionale tedesca si è laureato campione del Mondo nel 2014. E’ nato come trequartista, ma si è messo in mostra come difensore centrale: è diventato il suo ruolo preferito. E’ forte fisicamente, bravo in marcatura, nel gioco aereo e in anticipo. E’ cresciuto nel settore giovanile del Friburgo, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra ed è stato acquistato dal Borussia Dortmund, è al momento l’esperienza più importante della sua carriera. Il rendimento è altalenante, passa al Borussia Mönchengladbach e diventa un punto di riferimento. Adesso potrebbe trasferirsi in Italia. Ginter all’Inter.

Randal Kolo Muani è un calciatore francese, attaccante del Nantes, è entrato a far parte anche della Nazionale francese Under 21. Si tratta di un attaccante che può giocare anche come ala destra. E’ forte fisicamente e pericoloso nel gioco aereo, è anche veloce. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del Nantes, poi la seconda squadra e poi ha giocato con i grandi. Nel 2019 il prestito al Boulogne, prima di tornare al Nantes. Nel 2021 è stato convocato anche per i giochi Olimpici di Tokyo. Adesso la grande occasione: Milan, ecKolo Muani.