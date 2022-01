Il calcio verso una clamorosa svolta? La proposta di Infantino: “Mondiali ogni 2 anni? Anche gli Europei”

SportFair

Il calcio potrebbe essere presto clamorosamente rivoluzionato. Da tempo ormai si parla della possibilità di disputare i Mondiali di calcio ogni due anni anzichè quattro, ma non tutti apprezzano questa idea. Sono tantissimi i calciatori contrari e anche la Uefa, qualche settimana fa, ha espresso tutto il suo dissenso, pubblicando uno studio con dati davvero allarmanti.

Nonostante ciò c’è chi invece pensa che sia possibile disputare la rassegna iridata ogni due anni e che questa porterebbe solo giovamento al mondo del calcio. Tra questi c’è anche Gianni Infantino, che è tornato a parlare di questo argomento oggi ai microfoni di Radio Anch’io sport, lanciando una nuova clamorosa proposta: “la Coppa del Mondo biennale non è una richiesta mia ma del Congresso Fifa che ha chiesto uno studio di fattibilità. Abbiamo fatto uno studio molto serio: dal punto di vista sportivo funziona, l’impatto economico è positivo per tutti. Quello che è più importante è che è positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa c’è contrarietà ma questo è un modo per includere. E anche gli Europei potrebbero avere stessa cadenza“, ha affermato il Presidente FIFA.