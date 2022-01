Giaccherini contro la convocazione di Balotelli in Nazionale: “ci sono tanti giovani che servono più di lui”

Roberto Mancini ha convocato in azzurro Mario Balotelli. Una scelta che divide l’Italia: c’è chi non aspettava altro, chi invece pensa che la convocazione del calciatore italiano, che milita in Turchia, non sia una mossa giusta.

Tra questi ultimi c’è anche uno che con Balotelli ci ha giocato, proprio in azzurro, Emanuele Giaccherini. L’ex calciatore non ha usato giri di parole per dire la sua opinione: “non avrei mai convocato Balotelli. Ci sono tanti giovani italiani pronti per la Nazionale e che servono più di lui. In Turchia sta facendo bene, ma conoscendolo è sempre quel ragazzo che ha fatto diverse cose negative. Ce lo ricordiamo per tante uscite un po’ così“, ha affermato ai microfoni Dazn.