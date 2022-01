Georgina Rodriguez a 360 gradi, dal cambio di vita all’argomento tabù in casa: “con Cristiano non parlo di…”

SportFair

Mancano pochi giorni all’uscita su Netflix del documentario Yo Soy Georgina, sulla compagna di Cristiano Ronaldo. La dolce metà del calciatore portoghese si racconta a 360 gradi e alla vigilia del documentario ha svelato qualche particolare che emergerà guardandolo.

“Molti conoscono il mio nome. Pochi sanno chi sono”, ha affermato Georgina, che ha concesso un’intervista a El Pais in cui ha raccontato il suo compagno come “un uomo molto bello e perfetto, il miglior calciatore del mondo e una persona che sta molto bene finanziariamente perché ha una testa e ha fatto ottimi affari“.

Non poteva mancare un commento sui figli: Georgina spiega infatti, che tratta tutti i bambini come se fossero figli suoi e che tutti la chiamano mamma. “Né Cristiano né io consideriamo che Alana è la mia unica figlia I miei figli sono tutti e quattro e tutti e quattro mi chiamano mamma. Quello che succede è che molte cose he vengono pubblicate su Internet non sono vere. Questa è solo un’altra cosa che la gente non sa“.

Georgina ha poi svelato che non parla di calcio con Cristiano Ronaldo: “il calcio non mi è mai interessato quando ero piccola. Ero interessato al ballo e ad andare in campagna per un po’. Ha iniziato a interessarmi in seguito perché mi interessa quello che fa il mio compagno, ma non sono un tifoso di calcio e la verità è che a casa non si parla di calcio perché non ne ho idea“.

“Sono una persona molto positiva, più che ambiziosa o calcolatrice. La vita è molto più semplice di tutto questo e alla fine penso che le cose mi stiano andando bene perché non agisco con invidia, avidità o malvagità. Quindi, se sei fortunato, la strada ti porterà in posti. Ma ovviamente sono felice e mi sento molto realizzato”, ha spiegato ancora.