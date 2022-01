La Formula 1 decide per la ‘bolla’: vaccino obbligatorio per piloti, team e media

SportFair

E’ già altissima l’attesa in vista del prossimo campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione bellissima. Nel frattempo è arrivata la prima grande decisione del 2022 ed è legata alla situazione pandemica. Il vaccino sarà obbligatorio nel prossimo Mondiale per piloti, team, media ed eventuali ospiti del paddock. Una sorta di bolla nella quale entreranno solo i vaccinati.

Un portavoce della F1 ha dichiarato: “la direzione della Formula 1 richiederà che tutto il personale viaggiante sia completamente vaccinato e non consentirà esenzioni”.

La decisione è stata presa anche per evitare situazioni simili a quelle di Novak Djokovic nel tennis, con il serbo che non ha preso parte agli Australian Open. Potrebbero sorgere dei problemi per chi non si è sottoposto a vaccinazione, la maggior parte dei piloti si trova però nella fase completa della vaccinazione. Il Mondiale prenderà il via il 20 marzo dal Bahrain.