Fognini e Bolelli ai quarti di finale nel doppio agli Australian Open: splendida vittoria in rimonta

SportFair

Splendido risveglio per gli appassionati italiani di tennis! In attesa di vedere in campo Matteo Berrettini per gli ottavi di finale degli Australian Open, a regalare spettacolo sono stati Bolelli e Fognini, negli ottavi del torneo di doppio. Il duo azzurro, affiatatissimo, ha superato oggi la coppia formata da Jamie Murray e Soares. Gli azzurri hanno vinto in due ore e 34 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, staccando così il pass per i quarti di finale dove affronteranno i vincenti tra Sweeny/Tu e Ram/Salisbury