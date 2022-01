“Flirt in Uruguay tra Belen e Lavezzi”, l’ex attaccante del Napoli sbotta [FOTO]

SportFair

L’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi è finito in prima pagina dei giornali di gossip. “Flirt tra Belen Rodriguez e Ezequiel Lavezzi. I due sono insieme in Uruguay”. La notizia ha fatto il giro del web e ha scatenato le reazioni da parte dei social. La showgirl argentina ha deciso di non commentare, mentre l’ex calciatore si è infuriato: “fake news”, ha scritto il Pocho in una Stories dopo aver pubblicato la notizia.

Lavezzi è fidanzato e si trova a Punta del Este, in Uruguay proprio in compagnia di Natalia Borges. In vacanza in Sud America c’è anche l’argentina Belen insieme all’amica Patrizia Griffini. Le voci di gossip non sono state sicuramente gradite da Lavezzi, fidanzato con la bella Natalia.