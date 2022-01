Problemi in casa Icardi-Nara: i figli di Wanda e Maxi Lopez “non vogliono più sapere niente di Mauro”

SportFair

Il “Wanda Gate” continua a far parlare nonostante la showgirl argentina Wanda Nara ed il marito Mauro Icardi abbiano ritrovato la serenità, chiarendo quanto accaduto e lasciandosi tutto alle spalle.

Il calciatore argentino del PSG è colpevole di aver messaggiato con l’attrice connazionale “La China Suarez”, e di averla anche incontrata in albergo a Parigi, mentre la moglie Wanda era partita per lavoro. Mauro e Wanda sono riusciti a far pace, ma in famiglia c’è ancora qualcosa di rotto: secondo il giornalista Juan Etchegoyen del programma “Mitre Live”, in Argentina, il rapporto tra il giocatore del PSG ed i figli della moglie, avuti dalla precedente relazione con Maxi Lopez, si sarebbe incrinato.

“Quello che mi dicono è che i bambini che Wanda ha in comune con Maxi López non vogliono più sapere più niente di Icardi. Tutto quello che è successo ha fatto sì che quella relazione che era buona si trasformasse nell’opposto“, ha spiegato il giornalista argentino.

“Quello che mi dicono è che i ragazzi hanno sentito il peggior tradimento della madre e di se stessi dopo quello che è successo“, ha aggiunto. Valentino, il figlio maggiore di Wanda e Maxi López, sarebbe il più colpito da questo scandalo che ha fatto il giro del mondo poiché all’età di 12 anni era a conoscenza di tutto ciò che questa storia significava per sua madre.

Wanda Nara, comunque, continua a condividere splendidi scatti di famiglia, apparentemente felice e serena, sui social network. Forse un modo per nascondere la verità?