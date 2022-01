E’ festa Inter, Handanovic alza la Supercoppa: la gioia dei nerazzurri e la delusione della Juventus [FOTO]

SportFair

L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana, la sfida contro la Juventus è stata veramente emozionante. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari, decisivo un gravissimo errore di Alex Sandro e il gol di Sanchez. I 90 minuti regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 con i gol di McKennie e Lautaro Martinez su calcio di rigore. Nel finale si sono registrati momenti di tensione con lo spintone di Bonucci al dirigente nerazzurro Cristiano Mozzillo.

Al fischio finale si è scatenata la gioia dei calciatori nerazzurri che alzano un altro trofeo. Soddisfatto Simone Inzaghi che ha alzato il primo trofeo da allenatore dell’Inter.

Delusione per Allegri, la sconfitta è stata comunque a testa alta: “la squadra mi è piaciuta molto, anche con le prestazioni dei ragazzi che hanno giocato meno. È un periodo che stiamo facendo molto bene e stasera abbiamo giocato in modo importante, aggressivo e dobbiamo continuare così. Non avevo dubbi che avremmo giocato alla pari contro la squadra più forte in Italia e sono molto contento. Morata? Ha giocato bene, meno spalle alla porta ed è stato più aggressivo”.