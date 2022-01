Fernando Alonso operato: l’incidente in bici è solo un vecchio ricordo, rimosse le placche dalla mascella

SportFair

Fernando Alonso ha terminato l’ultima fase del suo recupero dal terribile infortunio dello scorso anno. A febbraio 2021, il pilota spagnolo, fu coinvolto in un incidente stradale durante un allenamento in bici e dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Adesso, a quasi un anno da quel giorno spaventoso, Alonso è tornato sotto i ferri per rimuovere le placche in titanio inserite lo scorso anno nella sua mascella, concludendo così il processo di recupero dall’infortunio. L’intervento chirurgico è stato effettuato la scorsa settimana e Fernando Alonso è ora tornato a casa. Non è stata però possibile la partecipazione alla gara virtuale della 24 Ore di Le Mans, come spiegato durante la diretta della gara.

“Questa volta non ho potuto partecipare perché sono stato operata la scorsa settimana e sono stata in ospedale per un po’. Ora mi sto riprendendo“, ha affermato Alonso.

Una volta ripresosi, lo spagnolo si butterà a capofitto nella preparazione per la nuova stagione di F1: “devo prepararmi meglio dell’anno scorso, perché l’incidente in bici di febbraio non ha aiutato. A gennaio devono rimuovere le placche dalla mia faccia e mi prenderò due settimane di riposo dopo l’intervento. Ovviamente, non mi allenerò allo stesso modo ora che ho 40 anni rispetto a quando ne avevo 23, devo allenarmi di più, devo allungare di più, avere una routine alimentare diversa e fare molte altre cose per essere in forma. Il piano per l’inverno è essere il più forte possibile e per questo devo fare di più rispetto agli altri piloti visto che sono più grande di loro“, aveva dichiarato Alonso.