44 (Federico) Gatti, scatto felino in difesa della Juventus: “ero un muratore, la sera mi allenavo tra fango, campi ghiacciati e freddo”

La Juventus continua a regalare spettacolo sul calciomercato, è sicuramente la squadra più attiva sul fronte trattative. Si avvicina il gong della sessione invernale e i bianconeri sono pronti a definire altre trattative. Il primo grandissimo colpo è stato l’arrivo di Dusan Vlahovic, il miglior attaccante del campionato di Serie A. I bianconeri hanno chiuso l’affare con la Fiorentina per un’operazione totale da 90 milioni di euro, al serbo un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. Definite anche le cessioni di Kulusevski e Bentancur al Tottenham per 60 milioni di euro e l’arrivo di Zakaria. Contatti anche con il Wolves per la cessione di Ramsey e con il Cagliari per l’arrivo di Nandez in cambio del prestito di Kaio Jorge. E non è finita. La Juventus ha sorpassato il Torino nella corsa al difensore Federico Gatti, il classe 1998 dovrebbe restare altri 6 mesi al Frosinone e poi trasferirsi in bianconero.

Chi è Federico Gatti

La Juventus si è messa alla ricerca di un difensore e avrebbe chiesto proprio al Torino il brasiliano Bremer. Il rifiuto dei granata avrebbe obbligato i bianconeri a cambiare obiettivo e preparare l’assalto per Federico Gatti. L’intesa di massima è stata raggiunta per 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Federico Gatti è un calciatore italiano classe 1998, difensore attualmente al Frosinone. E’ un centrale in grado di giocare sia in una difesa a 3 che con un reparto a 4, è molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato molto anche in fase di impostazione e in anticipo. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, poi si è trasferito in promozione al Pavarolo. Poi altre esperienze con Saluzzo, Verbania e Pro Patria. La prima vera grande occasione è stata con il Frosinone, si è messo in mostra come uno dei migliori del campionato di Serie B. E’ finito nel mirino di tante squadre del massimo campionato italiano, l’inserimento della Juventus sembra aver fatto la differenza.

Prima dell’esperienza alla Pro Patria aveva scritto su Instagram: “2 anni fa facevo il muratore e montavo serramenti, la sera mi allenavo tra fango, campi ghiacciati e freddo… Ne ho passate tante, esperienze positive e negative tutto mi è servito a crescere e a farmi diventare la persona che sono oggi”.