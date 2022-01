Federico Chiesa più carico che mai, la FOTO dopo l’operazione: “ora si riparte”

SportFair

La Juventus è reduce dal pareggio nel big match della 23esima giornata del campionato di Serie A contro il Milan, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. E’ stata una partita brutta e che non ha regalato grosse occasioni da gol ed emozioni, la squadra di Allegri ha pensato soltanto a difendersi, qualche occasione in più per la compagine di Pioli ma lo spettacolo è stato di basso livello. L’incontro ha perso un assoluto protagonista, stiamo parlando di Federico Chiesa, reduce da un brutto infortunio.

Il calciatore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione è stata effettuata a Innsbruck (Austria) e ha avuto esito positivo, lo stop sarà di circa 6-7 mesi. Chiesa si è dimostrato sorridente, il calciatore della Juventus ha pubblicato una foto su Instagram direttamente dall’ospedale, con il pollice all’insù e con un grande sorriso. “Operazione fatta! Ora si riparte”, ha scritto l’ex Fiorentina già concentrato sul recupero e sul ritorno in campo. La foto ha ricevuto tanti like, Chiesa non vede già l’ora di tornare in campo.