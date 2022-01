F1 senza Hamilton? Il durissimo commento del capo della Williams: “potrebbe fare spazio ad un giovane”

SportFair

La stagione 2022 di Formula si avvicina sempre più. Mentre i piloti si preparano al nuovo Mondiale, il finale del campionato 2021 fa ancora discutere. A far parlare, adesso, sono le parole del capo della Williams, che ha commentato con affermazioni sorprendenti il possibile addio di Hamilton.

Il 7 volte campione del mondo potrebbe non presentarsi al via della nuova stagione dopo la grossa delusione dello scorso anno, ma questo sembra non interessare a Jost Capito.: “non mi interessa. Non mi interessa davvero se guida o meno“, ha affermato a RTL News in Germania.

“È totalmente irrilevante, davvero totalmente irrilevante. Dicono sempre che non ci sono abbastanza posti per i giovani piloti e poi penso che se qualcuno è stato Campione del Mondo sette volte, in realtà ha fatto abbastanza e potrebbe fare spazio a un giovane, perché no?“, ha aggiunto.