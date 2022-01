L’annuncio dell’ex tennista Chris Evert: “ho il cancro alle ovaie, sto facendo la chemio”

SportFair

Chris Evert è un’ex tennista e commentatrice televisiva. E’ entrata nella storia dello sport, nel 1974 la conquista a 19 anni del Roland Garros che diede il via a una delle serie più lunghe di successi nella storia del tennis: 154 titoli vinti, sette Open di Francia, sei US Open, tre Wimbledon e due Australian Open, in più cinque titoli agli Internazionali d’Italia. Adesso dovrà affrontare la partita più importante, quella contro il cancro.

La conferma è arrivata direttamente dai profili social: “vorrei dirvi che mi è stato diagnosticato un cancro ovarico al primo stadio. Sono molto fiduciosa di poterlo superare e sono certa che la chemioterapia darà buoni risultati. Fortunatamente ce ne siamo accorti in tempo. Il mio bisogno è di concentrarmi sulla salute e sulle cure. Comunque mi vedrete qualche volta in collegamento su Espn per qualche commento sugli Australian Open”.