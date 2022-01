Everton-Aston Villa, Cash e Digne colpiti da una bottiglietta dopo il gol [VIDEO]

SportFair

E’ in corso la partita di Premier League tra Everton e Aston Villa, prende il via una giornata molto importante per gli obiettivi delle squadre. L’Everton è in grandissima crisi e rischia addirittura la retrocessione, l’Aston Villa ha intenzione di mettersi al sicuro e conquistare una salvezza tranquilla.

La partita, a 20 minuti dal termine, è ferma sul risultato di 0-1. La gara si è sbloccata alla fine del primo tempo con un gol di Buendia. Momento di grande tensione subito dopo il gol, dagli spalti è stata lanciata una bottiglietta che ha colpito Cash e Digne, i due calciatori sono crollati in terra dopo il colpo.