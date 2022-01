Clima teso in casa Juventus! Dybala segna ma non esulta: e che sguardo verso la tribuna [VIDEO]

SportFair

E’ in corso allo Stadium la sfida tra Juventus e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A. I bianconeri, dopo la delusione per la sconfitta al 120′ nella Supercoppa italiana, sono riusciti a portarsi presto in vantaggio grazie ad una rete di Dybala.

La Joya ha sbloccato il match al 19′, ma la sua reazione ha frenato l’entusiasmo. Dybala, infatti, non ha esultato e, anzi, ha lanciato uno sguardo serissimo e di ghiaccio verso la tribuna.

Una reazione che fa capire come il clima in casa Juventus sia tesissimo. La reazione di Dybala è dovuta al mancato rinnovo di contratto: l’argentino sembra non aver apprezzato il tira e molla della società e si starebbe guardando intorno.

Le but de Dybala en vidéo 😍 pic.twitter.com/Mjy67Jb9S8 — Dybala fr 💎🇨🇵 (@PDybala_fr) January 15, 2022

Nossa mas esse olhar do Dybala 🧐 vem muita coisa por aí e não vou aguentar, Dybalinha fica por favor tem pressão caindo 😭😭😭😭 https://t.co/FWSiHXXGgc — Luiza na era clean (@luizazrs) January 15, 2022