Eriksen torna in Premier League, c’è l’accordo: il danese pronto a rimettersi in gioco

Christian Eriksen è pronto a tornare in campo. Il calciatore ex Inter è reduce da un periodo molto difficile, il calciatore ha rischiato di morire a causa di un arresto cardiaco che si è verificato in occasione della partita di Euro 2021 della Danimarca contro la Finlandia. L’intervento immediato di calciatori e staff medico è stato decisivo per salvare la vita del calciatore. Eriksen è tornato ad allenarsi con l’obiettivo di tornare in campo, in Italia non ha ricevuto l’idoneità sportiva per scendere in campo e la decisione è stata quella di rescindere il contratto con l’Inter.

Nelle ultime settimane sono andati in scena diversi colloqui con squadre danesi, olandesi e inglesi. Alla fine, secondo quanto riportano voci dall’Inghilterra, a spuntarla dovrebbe essere il Brentford. Proposto un contratto fino al termine della stagione con opzione per il campionato successivo. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta.

Il Brentford gioca nel campionato inglese, in Premier League. La situazione di classifica sembra tranquilla, in 21 partite ha collezionato 23 punti, la media è quella di una salvezza tranquilla. I punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono, al momento, dieci.