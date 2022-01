Eriksen ha superato le visite mediche: firmerà il contratto con il Brentford

SportFair

Chistian Eriksen può tornare in campo. Il calciatore danese ha superato le visite mediche e, dopo aver rescisso il contratto con l’Inter, è pronto a firmare il nuovo contratto con il Brentford. Il centrocampista si è sottoposto ad accertamenti approfonditi per valutare nei dettagli la sua situazione di salute dopo il malore accusato durante Euro 2021.

Eriksen si prepara a diventare il primo calciatore in Inghilterra in prima divisione a scendere in campo con un defibrillatore impiantato. L’accordo con il Brentford è stato raggiunto fino a giugno. Si tratta di un nuovo inizio per il calciatore danese che, dopo la grande paura, si prepara per tornare grande protagonista in Premier League.