Egitto-Marocco, rissa in campo: l’arbitro spintona Munir, il calciatore crolla a terra [VIDEO]

La Coppa d’Africa è entrata nella fase decisiva, si sono disputati anche i quarti di finale. Una partita che ha regalato grosse emozioni è stata quella tra Egitto e Marocco, in più si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1, vantaggio del Marocco con Boufal, poi il pareggio di Salah. Il gol decisivo è stato realizzato da Trezeguez ai tempi supplementari.

Animi decisamente tesi nel finale: dopo un brutto fallo su Hakimi si è scatenata una rissa da far west con urla e parapiglia tra i calciatori. Coinvolto anche l’arbitro Maguette N’Diaye che ha spinto via il calciatore Munir El Haddadi, ex Barcellona, che si è inginocchiato con le mani sul volto.