Egan Bernal sui social, la prima foto ed il racconto da brividi: “ho rischiato di diventare paraplegico”

Egan Bernal si mostra finalmente sui social. Una foto e poche parole, tutto per un messaggio da brividi, ma che fa sorridere tutti i tifosi e gli appassionati di ciclismo. Il corridore colombiano dell’Ineos è stato protagonista di un brutto incidente durante un allenamento nelle strade della sua Colombia qualche giorno fa.

Dopo aver subito diverse operazioni chirurgiche a causa dei diversi traumi riportati, Bernal è stato ricoverato in terapia intesiva nella Clinica La Sabana, dove è stato monitorato e curato ogni giorno.

Adesso, finalmente, arriva il primo aggiornamento direttamente dai suoi profili social: “dopo aver avuto il 95% di possibilità di diventare paraplegico e quasi di perdere la vita facendo ciò che amo di più, oggi voglio ringraziare Dio, @clinicaunisabana, tutti i suoi specialisti per aver fatto l’impossibile, la mia famiglia, @mafemotas, gli amici e tutti voi per i vostri desideri. Sono ancora in terapia intensiva in attesa di altri interventi chirurgici ma confidando in Dio andrà tutto bene. Con il supporto incondizionato di @ineosgrenadiers 👌🏽 e @xabier.artetxe“.