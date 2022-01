Ecuador-Brasile, entrata killer del portiere Dominguez su Cunha: i segni sul corpo dell’attaccante [FOTO e VIDEO]

SportFair

Nella notte si è giocata una partita per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, una sfida importante è stata quella tra Ecuador e Brasile. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-1, a sbloccare il punteggio è stato Casemiro dopo appena 6 minuti, nel secondo tempo la rete del definitivo pareggio con Felix Torres. il Brasile, già qualificato, sale a quota 36 punti, l’Ecuador a 24 in una posizione che sembra molto tranquilla per staccare il pass.

La gara è stata pesantemente condizionata da un’espulsione che si è registrata dopo appena 15 minuti. Intervento killer del portiere dell’Ecuador Dominguez, l’estremo difensore è entrato con il piede altissimo e ha colpito con i tacchetti l’attaccante Cunha. Il calciatore del Brasile ha mostrato i segni dell’intervento: “grazie per i messaggi, sto bene, il problema è come spiegarlo a casa…” ha scritto in un post su Instagram.